長江水位持續上漲　水利部憂難與1998年洪水相比

內地暴雨不斷，長江水位上漲，輿論擔憂目前情況似1998年長江大洪水翻版。國務院例行政策吹風會周一（13日）在北京召開，中國水利部副部長葉建春在會上表示，今年汛情有降雨集中、洪水集中、中小河流洪水多發等特點，從流量和水位來看，鄱陽湖部分觀測站的水位已超過1998年，不能簡單與當年水災相比。

葉建春表示，6月以來，豪雨都集中在長江、太湖等流域，累計降雨量比多年平均要多5成到1.6倍。其中江西婺源降雨量1966毫米，相當於北京3年的雨量。而上月爆發洪水的地方多集中在南方地區。

葉建春續指，長江和太湖洪水併發，長江中下游幹流自湖北監利以下全線超過警戒水位，太湖持續上漲，可能會超過保證水位。目前中小河流洪水頻生，有397條中小河流超過警戒水位，其中100條超過保證水位，另有27條超過歷史最高水位。

葉建春擔憂，未來雨帶將向北移，影響北方地區；惟北方多年未發生洪水，防洪意識和工程能力都相對偏低、偏弱，因此北方需多加注意，嚴防超標洪水、水庫失事、山洪災害3大風險。