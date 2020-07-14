新冠肺炎：加納華商確診　花270萬人民幣包機回國治療

全球新冠肺炎疫情未解，非洲部分國家疫情嚴峻。有在加納經商的中國商人近日因在當地確診，為了及時救治，不惜花費270萬元（人民幣，下同，約303萬港元）獨自包機回國。

現年45歲的鄭先生是浙江台州溫嶺人，2004年起前往非洲從事貿易業務，獨自住在加納首都阿克拉，妻兒則居於內地。上月17日，鄭先生因出現發燒、咳嗽、胸悶、氣急等症狀，到醫院接受新冠病毒核酸檢測，結果顯示受感染。

起初鄭先生沒有接受藥物治療，但5天後病情轉趨嚴重，除了發高燒，呼吸也開始出現困難。由於當地醫療設備不足，鄭先生便打電話給在內地的拍檔姜先生。

姜先生稱，鄭先生是當地第一個向中國駐當地大使館通報確診的中國人，眼見鄭先生的病情愈來愈嚴重，大家決定安排他回國治療。問題是疫情爆發後，當地所有對外航班均停飛。經有關部門協調，最終商定由鄭先生獨自包機回中國，服務由SOS國際援助中心提供。

是次包機經由中國大使館、國家民航總局、浙江省及杭州市多個政府部門提供協助安排，鄭先生最終在上周四（9日）下午3時由加納當地起飛，先後在德國紐倫堡和哈薩克阿拉木圖停留加油，最終在上周五（10日）傍晚6時半飛抵杭州蕭山機場，整個航程歷時35小時。回國後，鄭先生被送到杭州市西溪醫院隔離治療，目前已由重症轉為輕症。

據了解，包機上除了三名機組人員，還有3名醫護人員隨行。鄭先生登機前需要在當地醫院進行全身檢查，並根據報告準備相應設備和治療藥物。據了解，鄭先生早前投保「疫情險」，確診後獲保險公司賠償100萬元（約112萬港元）。