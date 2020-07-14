台空軍指揮部工程爆貪腐　少將涉受賄3000萬新台幣

台灣2017年力推「興安專案」改善軍方工作環境，改建81處老舊營舍，國防部位於台北公館的空軍作戰指揮部斥資推進工程。但當地傳媒周二（14日）披露，軍備局工程營產中心少將處長張大偉涉嫌從中受賄3000萬元（新台幣，下同，約789萬港元）。國防部回應指，將對涉案者嚴懲不貸。

空軍作戰指揮部「福興營區」正進行改建工程，包括兩棟樓高9層、地下2層建築，設有宿舍、辦公室、活動中心和小型會客室。中華工程公司2017年以29.8億元（約7.8億港元）中標興建，預計今年底完工。除了空軍作戰指揮部，戰管、通航、氣象等聯隊也將遷入。

但報道指，中華工程涉嫌虛報砂石等工程價格，並要求下包商的土方業者將3000萬元回扣上繳該公司，該公司再派人將賄款透過另一間位於板橋的砂石業者，以現金方式分批交給張大偉，用來打點相關的軍方人員。

新北地檢署接獲檢舉信後暗中指揮展開調查，比對標案合約書、施工項目、砂石價格等，並對涉案的中華工程、土方業者、砂石業者相關人士約談，包括身兼國民黨中常委的前中華工程總經理沈慶光。期間有人證實3000萬元上繳中華工程一事，以免施工過程受到為難，並讓主要參與者得以獲利。

國防部周二回應指，工營處負責該工程的計劃審核，工程的開標、發包及各階段驗收均由軍種辦理，目前該案由空軍依約督導執行，施工進度正常；檢調單位需要了解相關工程案時，國防部均會配合調查並協請相關人員說明；又指此案工營處並未直接負責工程開標、發包及各階段驗收，張姓處長正在配合調查。國防部強調，秉持「依法行政，毋枉毋縱」態度，全力配合查案，，將對涉案人員嚴懲不貸，以貫徹肅貪防弊決心。