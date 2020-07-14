反制斬首作戰　台憲警海巡特勤隊亮相漢光演習

台軍的漢光演習於周二（14日）踏入第二日，重點項目是「衞戍區重要目標反特攻演練」，憲兵特勤隊、警政署維安特勤隊及海巡署海巡特勤隊首次聯合參與，並使用實彈，驗證反斬首作戰能力。

演習模擬敵方特種部隊突襲台軍重要指揮所，憲兵快速反應連以「紅隼」火箭炮發動攻擊，再由憲兵、警政署及海巡署的特勤隊協同作戰，以突擊方式殲滅敵人，確保重要目標安全。海軍陸戰隊第66旅與陸軍第269旅同日在台北港演練反特種作戰，淡水河河防部隊則在下午舉行反恐演習。

此外，空軍於清晨舉行代號「聯翔操演」的聯合防空作戰演習，經國號戰機及幻影2000戰機緊急升空，模擬攔截敵機；地面防空部隊的愛國者3型導彈亦進入預定位置，模擬接戰。提高防空意識的萬安演習於下午1時30分至2時舉行，全島響起防空警報。

台媒報道指，大陸情報船於周一（13日）現身蘭嶼外海，其後往東北航行，相信是收集周三（15日）九鵬外海實彈射擊演習的參數；美國船艦也於上周五及周六連續兩日出現在花蓮海域，或收集漢光演習情報。