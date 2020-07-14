男子冒充台國防部採購員　騙廠商3000萬新台幣

台灣台北市一名40歲邱姓男子涉嫌假冒國防部採購人員，向多家廠商謊稱能向他們透露投標的內幕資訊，誘使他們出資奪標，共騙取6名廠商約3000萬元新台幣（約790萬港元）。台北地檢署在複訊後認為邱男涉犯欺詐罪，曾多次犯案及串謀毀滅罪證，周二（14日）以案情嚴重為由向法院申請聲押禁見。

案情指，經營科技公司的邱男，涉在2014至2016年間與樊男等其他5人合謀，先在網上搜尋國防部歷年標案資訊，再尋找參與過採購投標的廠商。他們假借國防部人員的身份，謊稱可在開標前私下告知採購案底價以及協助買通評審委員，但要求廠商支付數十萬至數百萬元新台幣不等的「手續費」。

其中6名廠商信以為真，支付費用以獲取國防部2014年「92無鉛汽油等8項採購案」、「冷凍棒棒腿等15項採購案」等8個標案的假資訊。採購投標結束後，只有一個巧合中標，另外7個投標失敗，受害廠商才知上當受騙。事後有廠商向國防部查詢後，得悉邱男根本不是採購人員，遂向其提告。台北地檢署周一（13日）指揮調查局兵分5路約談邱男等5名被告到案，當晚移送複訊。