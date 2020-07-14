小學生研究癌症論文獲獎惹爭議　省科協介入調查

雲南省昆明市盤龍區某小學一名陳姓六年級學生，憑藉一個關於結直腸癌基因研究的課題，在全國青少年科技創新大賽獲得三等獎，引起輿論質疑。論文的推薦方、雲南省科學技術協會周二（14日）稱，已就事件成立調查組。

陳某的論文為《C10orf67在結直腸癌發生髮展中的功能與機制研究》，於去年3月9日參加第34屆昆明市青少年科技創新大賽終評決賽，獲得一等獎；同年12月獲得第34屆全國青少年科技大賽三等獎，後刊登於全國青少年科技大賽官網。公開資料顯示，該項目部分工作在中國科學院昆明動物研究所進行。官網上可以見到陳某進行實驗的照片，陳某稱通過遺傳學比較分析發現了一種關鍵突變基因C10orf67，該基因可調節結直腸癌細胞對化療藥物的敏感性。

此外，網傳陳的作品與近日中國科學院昆明動物研究所的研究極為相似，研究所於周一（13日）回應，陳某是該所研究員之子，對於研究成果疑被用作比賽之事，研究所目前已成立專責小組調查。

有網民質疑，陳某的研究課題水平已達到醫學或生命科學專業碩士研究生，甚至博士研究生水準，但其競賽組別是小學組，認為他未有足夠的認知能力進行研究。另有人指，該項目或許存在學術造假的情況，「都是家長為了給孩子鋪路」。