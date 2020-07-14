4100民眾回鄉助抗洪　村民：洪水不退人不撤

內地汛情持續，自本月6日至周一 （13日 ）晚，江西已逾607萬人受災，近59萬人緊急轉移，57萬公頃農作物受災，654戶房屋倒塌，直接經濟損失逾111億元人民幣（約125億港元）。九江市江洲鎮災情嚴重，當地政府轉移群眾4732人，同時號召年青壯年的鄉民回鄉抗洪，目前已累計4100人次返鄉，有村民更直言：「洪水不退，人肯定不撤。」

內地傳媒周二（14日）報道，江洲鎮以農作物種植和養殖業為主，大多年輕人均在外打工。九江市在上周五（10日）中將防汛應急響應等級提升為一級，江洲鎮同日對外發出公開信，指長江水位九江段達到21.98米的特高水位，超警戒水位2.48米，面對41.36公里堤壩，防汛工作面臨嚴峻考驗；惟鎮內多為留守老人和婦女，呼籲在外的18至60周歲鄉親回家抗洪。

內媒記者走訪當地村落，鎮內靠江多座建築和民房被浸泡在水中，多條道路因水浸而無法通行；鎮內的粟米、大豆等農田受災嚴重，洪水灌入農田多日無法排出，形成內澇。有不少暫避一劫的房屋，住戶已將一樓物品搬至二樓，甚至將門、窗卸下搬走。有村民表示「幾乎每家農田都被浸泡了，農作物產量受影響」；另憶述：「1998年洪水進屋來了，這次必須得提前預防。」

回家協助抗洪的李先生表示，與村民大多在九江市工作，此次應召而歸後，多日與解放軍、武警在堤壩堆上沙袋，「再不能讓洪水像98年一樣，衝進家門」。柳洲村村支部副書記李直言指出，據統計，目前鎮內暫時無房屋倒塌、無人員傷亡，但是村裏80%土地都被水淹沒。

此外，九江市彭澤縣紀委監委周一通報，該縣林業局防汛值班值守帶班人員閔洪斌、幹部吳琳，上周六（11日）在棉船鎮光明村指揮所第二堤段進行巡堤查險過程中擅自脫崗，周一分別受黨內警告處分及誡勉談話處理。而都昌縣亦有3名幹部，因防汛救災工作作風不實，同樣受黨內警告處分及誡勉談話。