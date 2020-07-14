巴黎飛北京航班突取消　法國削華航機班次

法國政府周日（12日）宣布，限制由中國飛往當地的客機班次為每周一班，指此舉是出於「對等原則」。中國駐當地大使館對此回應稱，法國單方面削減相關航班，對中國航空公司和兩國民眾造成損害，中方對此深表遺憾。

中國駐法國大使館官網周一（13日）發布緊急提醒，指根據有關方面消息，原計劃於當地時間周三（15日）由巴黎飛往北京的中國國際航空CA934航班，因未獲法國民航局批准，經已取消。同日據法國駐華使館消息，出於對等原則，法國決定將中國航空公司赴法航班次數縮減為每周一班。

中國駐法國大使館回應媒體查詢時表示，法方根據所謂「對等原則」，單方面堅持法航每周執飛三班航班，且目的地均是上海。中方破例同意法航要求，且容許其中一班航班飛上海。但在上海方面已同意接收法航第二個來滬航班，並等待中國政府完成批准程序時，法方卻作出強制削減中方航班的決定，實在令人費解。

中方稱，由於兩國對飛航空公司數量不對等，雙方執飛航班總數也不可能完全對等。對於法方單方面削減中方航班的做法，中方雖被迫接受，但希望法方重新審視有關決定，回到對話協商的道路上，妥善解決兩國航班有關事宜。

據了解，目前中國有中國國際航空、中國東方航空和中國南方航空共3家公司執飛前往法國航班，法國則僅法國航空執飛中國航班。有報道指，今年6月北京曾答應批准法航每周執飛3班前往中國航班，但最後只容許每周飛一班。