新冠肺炎︰酒店倒塌釀29死　49公職人員遭問責

用作隔離新冠肺炎密切接觸者的福建泉州市欣佳酒店，今年3月7日發生坍塌事故，導致29死。國務院調查報告指出，事故源於違法違規建設、改建和加固施工導致，屬重大生產安全責任事故。省紀委監委周二（14日）通報，將依規依紀依法對事故中涉嫌違紀、職務違法、職務犯罪的49名公職人員嚴肅追責問責，其中，市國土資源局前局長賴開族、鯉城區人大常委會前副主任陳財水等7人被移送司法機關追究刑事責任。

國務院事故調查組的調查報告指出，事故責任單位「泉州市新星機電工貿有限公司（新星機電）」興建欣佳酒店時，違法增加夾層，由原四層改建成七層，達到極限承載能力，並處於坍塌臨界狀態，加上事發前對底層支承鋼柱違規加固銲接作業，引發鋼柱失穩破壞，導致建築物整體坍塌。

經查，賴開族、陳財水、泉州市公安局鯉城分局前副局長張漢輝等7名公職人員，涉嫌嚴重違紀違法被省紀檢監察機關立案審查調查，分別給予開除黨籍及公職處分、移送司法機關追究刑事責任，賴開族同時被取消退休待遇。

另泉州市新星機電工貿有限公司法定代表人楊金鏘、泉州市廣鑫建設工程公司法定代表人蔡條輝等23名相關責任人員，被公安機關依法立案偵查並採取刑事強制措施。

同時，省紀檢監察機關對該起事故中存在失職失責問題的41名公職人員給予黨紀政務處分，1人予以誡勉。當中省管幹部9人、泉州市管及以下幹部33人。其中，泉州市委副書記、市長王永禮則被政務記過處分；莆田市委副書記、市長李建輝（2012年1月至2015年9月任泉州市副市長）被政務警告處分。