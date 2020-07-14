廣州警半年破6200宗涉黑惡案　搗網絡水軍團夥

廣州市公安局周一（13日）通報，當地警方今年頭6個月共打掉涉黑組織和惡勢力犯罪集團110多個，偵破6200多宗涉黑惡案件，查封凍結扣押資產價值約28.2億元人民幣（約31.6億港元）。通報中提到警方搗破一個網絡「水軍」團夥，並依涉嫌尋釁滋事罪批捕案中疑犯。

通報指天河警方今年2月執行網絡巡查時，發現有不法分子使用微信小程序編造虛假的敏感有害信息，惡意抹黑黨政機關形象，博取網民點擊。經查發現，發布不實信息的網絡水軍團夥，以劉X龍為首，郭X平為具體執行人。該團夥首先註冊登記多家網絡科技公司，申請開通數十個微信小程序，然後利用微信小程序製作涉黨政機關、國家政策和涉疫情類虛假新聞信息的手機網頁，通過微信發布，以此吸粉、引流，最終獲取廣告流量提成。

4月23日，專案組組織警力在廣東佛山、江西瑞金、湖南湘潭、河北唐山等地同步行動，抓獲包括劉X龍在內的疑犯13人，當場繳獲涉案手機65部、電腦17部、銀行卡47張以及一批涉案財物。目前案中11人已依涉嫌尋釁滋事罪被批捕。

另通報顯示，在偵破的涉黑惡案件中，警方依法刑事拘留1.65萬人，並逮捕9600多人，查處涉案公職人員100多人。當地警方上半年又打掉套路貸犯罪團夥77個，當中6個為涉黑組織。