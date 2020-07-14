網傳政府糧倉粟米發霉　中儲糧：與事實不符

網傳黑龍江省肇東市某政府糧倉內儲存的粟米發霉、摻雜泥沙，中國儲備糧管理集團有限公司（下稱中儲糧）派人調查。周二（14日），中儲糧發布調查結果指，該批粟米數量質量問題與事實不符，倉內部分質量問題不代表整倉粟米質量狀況。

有糧商近日發布影片稱，到肇東市某糧倉買到的糧食都是散發酸臭味、被水漏過的「水泡糧」、已發酵的「酒精糧」、甚至摻有沙土的廢糧，根本無法食用。片中有疑似官員表示，這是「一次性儲備糧」，糧倉中都是這樣的糧食，「你能怎麼辦」。事件引起關注，中儲糧迅速派人調查。

調查結果稱，黑龍江省糧食質量安全檢測中心按照國家有關規定進行現場採樣和實驗室檢測，色澤氣味正常，水分、雜質、不完善粒等各項檢測質量指標，均符合國家標準和有關質量要求，與該批粟米提報拍賣標時的質量指標基本一致。經對該貨位剩餘粟米進行核查，數量帳實相符。

至於影片中的「水泡糧」、「酒精糧」問題，經向當事人核實，「水泡糧」是黑龍江個別地方一種民間叫法，是指粟米在生長期後期因雨水偏多、光照不足，造成成熟度不夠、籽粒不飽滿，經高溫烘乾後產生的色變糧粒，不是被水浸泡過的粟米，現場採樣檢驗也未發現該批粟米有被水浸泡的情況。而糧堆底部個確有小量篩下物，經查是在入倉過程中沒有及時清理，篩下物不影響整倉粟米質量和數量，粟米出庫時數量按照實際過磅計量。

而影片指外租收儲庫點青岡榮昌現代農業發展有限公司人員違規額外收取裝車費等問題，中儲糧表示，該情況屬實，將依法處理。