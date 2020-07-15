疑遭一公司老闆因姦成孕　14歲少女墮樓亡

四川成都市雙流區14歲少女祝小小（化名，下同）上月28日墮樓亡，其母朱琴華稱女兒的死或與去年遭一公司老闆邱某強姦致孕有關。案發後，邱某被拘。成都市雙流區人民檢察院周一（13日）稱，邱某涉嫌強姦一案，目前已在審查逮捕階段，具體情況暫不便透露。

朱琴華表示，邱某46歲是一名商人，名下有兩家公司，同時還在幾家公司持有股份。他去年在透過網絡結識小小，給她轉帳要求她發送照片和影片，其後以公開照片和影片作威脅，迫她外出見面。去年8月20日前後，小小被邱某帶到一家酒店，第一次被脅迫與邱某發生關係，當時還未滿14歲。酒店的開房紀錄顯示，9月20日前後、10月3日，邱某都帶小小來了這家酒店。

朱琴華是在去年9月注意到邱某，便以女兒的名義發信息罵了邱某，將他列入黑名單，但女兒當時並不願意多說這個人的情況。至今年2月初，朱發現女兒遲遲未來月經，經醫院診斷已懷孕15周，於是報案。

今年2月6日，朱琴華帶女兒到雙流區婦幼保健院做了流產手術。她說，墮胎時，警方前來提取了胎兒的DNA樣本，確認是邱某的孩子。小小事後患上嚴重抑鬱症。邱某被拘後辯稱，當時不知祝小小未成年。

6月19日，小小出事前一周，因在課堂玩手機被老師體罰，心情低落，產生厭學情緒後離校。6月28日晚上，朱琴華與母親、小小從外面回家，一進屋苑就見到有人墮樓，大批住戶圍觀。她們路過墜樓現場時，她聽到小小笑了一聲。進家門後，小小徑直朝客廳窗戶走去，踩上櫈子背朝外坐在窗沿上，仰頭墮樓，當場死亡。