西安衞星測控中心調動多枚衞星　支援抗洪救災

內地天災不斷，江西鄱陽與河北唐山先後發生洪災及地震，引起輿論擔憂。陝西西安衞星測控中心周二（14日）通報，在災情發生後，該中心已啟動快速響應機制，調動高分十號、風雲4A等衞星，對災區進行緊急成像觀測，為救災抗震提供遙感、氣象數據支持。

據通報，該中心分別於上周二（7日）及上周六（11日）接到中國衞星資源應用中心兩次應急任務申請，隨即調動高分十號衞星，輸入載荷數據，對鄱陽湖及其周邊地區進行遙感成像，使衞星用戶方第一時間接收到受災區域的影像。周日（12日）清晨6時38分，唐山市古冶區發生5.1級地震，該中心於上午11時50分收到申請後，再次調動高分十號衞星，對唐山地震情況進行應急成像觀測，協助相關部門對受災情況進行評估分析。

與此同時，西安衞星測控中心還調集測控專家組成衞星技術支持應急分隊，按用戶要求及時調整衞星測控計劃，增加跟蹤圈次，為災區救援和後續災情判斷提供信息支撐。災情發生以來，該中心連續向各型號衞星輸入數十條應用指令，確保衞星按需求提供持續、快捷、精確的遙感影像、雲圖等信息和數據服務，保障救援行動順利進行。