美助卿：中國在南海作為如流氓　不排除實施制裁

美國國務卿蓬佩奧周一（13日）發聲明，正式認定中國的南海主權主張為非法之後，美國美國東亞和太平洋事務助理國務卿史迪威周二（14日）接力批評，指中國在南海的作為如流氓，美方不排除制裁相關的中國官員與國有企業。

史迪威接受華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）邀請，以中國南海主張為主題發表網上演說。史迪威批評，中國在南海與其他地方，都把國有企業當成是經濟脅迫與國際侵權的工具，以利其建造及軍事化人造島嶼，再透過這些島嶼侵犯東南亞國家的專屬經濟海域，負責協助北京在南海建設軍事基地的中國交通建設公司就是其中之一。

史迪威指控，中國會限制東南亞國協國家能與誰共同舉辦軍演或開發油氣，也會向對方施壓，要他們與其他國家切斷關係或淡化國際法條文，他聲言：「這些是霸凌者才會有的要求，而非友好鄰居」。

史迪威還指，中國透過積極部署軍力、海上民兵及鑽油台，提高其他能源公司在南海運作的風險，企圖排擠外來競爭；北京接着逼迫其他國家與中國國有企業合作，共同開發南海。史迪威說：「中國告訴他們，若想開發你們外海的資源，唯一選項就是與我們共同開發。這些根本是流氓手段。」

史迪威還警告，中國正推舉候選人競選國際海洋法法庭法官，選舉預定在8月或9月初舉辦。他呼籲相關國家，仔細檢視中國候選人的資格，並審慎考慮讓中國法官加入國際海洋法法庭，是有助還是有損國際海洋法。