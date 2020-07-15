新冠肺炎：染疫男子瞞報行蹤致4人確診　獲刑1年

江蘇無錫市首宗新冠疫情期間妨害傳染病防治案，周二（14日）在惠山區人民法院以視像形式開審。馮姓被告明知住處人員被社區要求居家隔離下，仍擅自外出；確診後對疾控部門隱瞞行蹤，導致其4名家人受感染，39人須隔離，被控以妨害傳染病防治罪當庭判處有期徒刑1年。

法院審理查明，馮男今年1月26日晚從湖南岳陽市駕車返回無錫後，前從湖北返錫的熊姓友人住處。社區工作人員事後要求熊某及其居住人員進行居家隔離，但馮仍於31日駕車前往浙江舟山市其岳父徐某家，與岳父、妻子等5人共同生活。至2月3日返回無錫後被安排集中隔離，6日晚確診。

馮男在明知自己先後被確診為無症狀感染者和確診病例的情況下，刻意隱瞞舟山市的旅居和接觸史，導致該市未能及時對徐某等5名密切接觸者採取隔離措施，最終有4人確診，39名密切接觸者被實施集中隔離醫學觀察。

馮受審時坦誠，因為害怕及「心存僥倖」，才作出以上舉動。法院認為，馮違反傳染病防治法的規定，拒絕執行衞生防疫機構提出的預防、控制措施，故意隱瞞旅居史、密切接觸史，引起病毒傳播的嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪。鑑於被告有自首情節，且自願認罪認罰，依法從輕處罰，遂於一審作出上述判決。