科技創新大賽獲獎作品疑抄襲　市科協：研究角度不同

全國青少年科技創新大賽三甲作品先後被質疑造假。其中高中組2018年一項一等獎作品被指與陸軍軍醫大學2018年的一篇碩士論文部分內容重複。重慶市科學技術協會科技服務中心稱，兩篇論文的研究角度不同。賽事主辦單位已着手調查。

獲獎論文是《二氫楊梅素調節肝臟脂代謝及細胞外基質生成的作用研究》，2018年獲第33屆全國青少年科技創新大賽一等獎。獲獎的唯一研究成員是重慶市第一中學校中五學生彭某珊，來自重慶代表隊。

內媒調查發現，得獎項目竟與陸軍軍醫大學一篇碩士論文有着一模一樣的數據圖片。這篇碩士論文是陸軍軍醫大學張玉碩士的《AMPK/Smad信號通路在二氫楊梅素抑制肝星狀細胞活化中的作用及機制研究》。而張玉是重慶代表隊的指導教師之一。

張玉的碩士學位論文顯示，該論文的指導教師是易龍副教授，導師是糜漫天教授、朱曉輝博士，培養單位是陸軍軍醫大學營養與食品衞生學教研室。

重慶市科學技術協會科技服務中心一位工作人員稱，論文相似是因為張玉是彭某珊的指導老師，彭某珊是在張玉的指導下完成前述研究的，「作為高中生，她的研究角度跟大學生是不一樣的，也和張玉的論文角度不同，而是從符合其高中生研究水平的角度進行研究」。

內媒指，在2018年獲獎前，2017年9月28日，張玉、易龍、彭某珊等人曾聯合署名，向學術期刊《第三軍醫大學學報》投稿。該論文2018年發表在該學術期刊第4期上。論文標題是《二氫楊梅素通過TGF-β1/Smad信號通路抑制肝星狀細胞活化的作用研究》。