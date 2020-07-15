港區國安法：特朗普簽香港自治法案　終止香港特殊待遇地位

美國總統特朗普當地時間周二（14日）下午（本港時間周三清晨）在白宮召開記者會，稱已簽署早前在美國國會通過的《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位。行政命令中包括撤銷美國給予香港的出口許可證豁免，香港特區護照持有人亦失去優待，變相與中國護照的待遇相同。

特朗普在白宮玫瑰園見記者時指，香港將得到與中國相同的待遇，沒有特權，沒有特殊經濟待遇，不允許從美國出口敏感技術到香港，也包括關稅。他稱：「香港已不再是香港，不再能與自由市場競爭，美國失去了一個非常認真的競爭對手。」

特朗普又稱：「我懷疑有很多人將會離開香港。」他揚言，香港自治法將為華府提供強而有力的新工具，讓破壞香港自由與自治的個人和實體承擔責任。

美國參眾兩院本月初通過的《香港自治法案》，要求國務卿在立法後90天內向國會報告，列出助長中國政府未能履行《中英聯合聲明》或《基本法》義務的個人或實體，行為包括令港人無法享受集會、言論、新聞自由或司法獨立、無法參與民主選舉，或有損香港高度自治，制裁對象包括鎮壓示威者的警員及實施《港區國安法》的中共官員；並列出在知情下與這些「外國人士」進行重大交易的外國金融機構。

制裁手段方面，該法案賦予總統權力，凍結制裁對象的在美資產，禁止他們入境美國。至於與制裁對象有顯著交易的銀行亦會受到制裁，包括限制與美國交易、使用美元結算等。

根據白宮公布的行政命令，華府會取消香港特區護照持有人相較中國護照持有人的優待，並發出通知表明有意暫停與香港的引渡協議，採取行動終止向香港警察或其他部隊提供訓練；而香港的出口貨將與中國內地一樣，需要徵收相同關稅；基於人道主義，將每年總統決定的難民配額重新分配給香港居民等。

在記者會的尾聲，有記者問到特朗普有否打算在不久的將來與中國國家領導人對話，他回應說沒有這樣的計劃。