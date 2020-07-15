房產糾紛協調失敗　市政法委副書記向律師潑滾水

廣西岑溪市委政法委副書記冼宏偉早前協調一宗房地產糾紛時，因其中一方代理律師高鵬不同意簽字，隨即向對方潑滾水兼打罵。高鵬被燒傷入院。事後，冼宏偉停職被停職審查，又兩次到醫院向高鵬道歉，表示願意承擔責任。

上周四（9日），開發商梧州市萬寶商貿有限公司與承包商廣西海外建設集團有限公司簽訂《建設工程施工合同》，在履行過程中產生糾紛，雙方公司代表及代理律師到岑溪市委政法委會議室進行協商，但協商未達成一致。萬寶公司代理律師高鵬不同意簽字，被冼宏偉潑滾水。

冼宏偉表示，萬寶公司拖欠工程款項、農民工工資，導致很多市民信訪舉報，當時約定好簽協議解決問題，高鵬說可以代表公司簽協議，但與政府部門協商幾小時後，其又說自己簽不了。因此，他就罵了高鵬並且潑滾水。

高鵬表示，冼宏偉當時酩酊大醉，不斷同粗口罵自己，然後向他潑桌上幾個茶杯中的熱水，之後又將裝水的陶瓷杯向他臉上砸來，卻被躲開。冼宏偉見高鵬敢躲開，便衝到他面前用拳頭打他，高鵬被打中3拳，隨後，萬寶公司員工李永鳳來到現場，同樣被冼宏偉侮辱謾罵和毆打。

高鵬被醫生診斷「胸前壁一度燙傷」，身上亦有多處瘀青，他隨即報警。他認為冼宏偉的道歉沒有誠意，不能接受，「他希望給錢和解，我肯定不會同意，太囂張，太惡劣了，不是僅僅道歉就能解決問題的了，一定要追究打人者的法律責任」。