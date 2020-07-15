趁女室友沖涼闖入浴室　男子被拘留

深圳一名女子周一（13日）沖涼時，被一名陳姓男室友闖入浴室，逗留至少7分鐘。事後，陳男警方被帶走，已被拘留。目前，該女生安全，但一直未敢回家，擔心被打擊報復。租房平台「自如」回應，已將陳男列入黑名單，他將無法租住自如旗下房屋，並承諾為該女子無責退換租並報銷搬家費用。

女事主發文稱，房屋的洗手間門鎖損壞多時，但「自如」一直無維修。事發當日，她在內沖涼，聽到有人擰洗手間門後，便大叫「有人」，惟陳男依然把頭探進了洗手間，並問她「為甚麼不反鎖」。在被驅趕後，陳男仍賴着不走，兩分鐘後才出去。幾分鐘後，陳男又折返浴室，聲稱自己要曬衣服，他態度惡劣，在洗手間停留至少5分鐘。

隨後女生返回自己的臥室，而陳男仍不斷敲門，說要談一談。女事主稱，在向「自如」管家反饋無果後，自己報了警，警方到達後，陳男仍態度惡劣，拒不配合，到了深夜11時左右，才被帶返派出所做筆錄。女生稱，陳男隨後被拘留。

女生周二（14日）稱，自己所租住的屋苑是南山​​區泛海拉菲花園二期，陳男入住僅1個月，因大家作息時間不同，甚少交流。她表示︰「絕不能讓他就這麼算了，確實給我造成了很大的心理陰影，等心情平復後我會再想想如何處理。」