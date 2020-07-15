高平市現2200年前亂葬崗　屍骨屬長平之戰40萬趙卒？

山西高平市南王莊村近日有農民在粟米田，發現一處厚約0.6米、長逾20米的帶狀屍骨層。經當地長期研究長平之戰的學者郭庭榮、當地民俗文化學者王永忠現場勘查，均認為該屍骨層可能與2200年前的長平之戰有關。

郭庭榮、王永忠上周五（10日）前往現場勘查，屍骨層在粟米田的土崖處裸露於黃土層外。經觀察，頭蓋骨、腿骨、臂骨、關節骨等交疊、不規則堆積，呈帶狀朝東西兩邊方向延伸，與土崖頂端地表距約2米；另疑因近日受雨水沖刷影響，附近亦見到部分屍骨裸露。

南王莊村黨支部書記兼村委會主任王進保表示，發現屍骨層的土崖下面的耕地，早在1983年前是其家的自留地；因長年受夏季雨水沖刷，土崖經常出現坍塌，當年不時發現骨頭裸露，但為了不影響種地遂將骨頭倒至附近的河溝，其中大多都是頭蓋骨。

郭庭榮表示，長平之戰發生於2200多年前的戰國時期，《史記》記載秦將白起坑殺趙降卒40餘萬人。該長達3年的戰爭在高平市留下不少遺迹，當地更有470個地名與該戰役有關，其中南王莊、谷口、王降、王何等村所在地是當時的核心戰場。

早在1995年，在高平市永錄鄉將軍嶺下發現並發掘保護「一號屍骨坑」，就被視為與長平之戰有關。惟因永錄一號坑只發掘出130多具遺骸，離歷史上記載相差甚遠，也有人提出質疑。郭庭榮對此表示，白起殺降卒並非只在一個地方，而是以丹河為軸線分布在沿岸的多個地方，推測此次在南王莊村發現的屍骨層，很可能也與長平之戰有關。