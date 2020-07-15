農民提早收割避洪水災損　早稻料減產兩成

內地暴雨天氣持續，中央氣象台周三（15日）上午6時繼續發布暴雨藍色預警，料9省市有大至暴雨及強對流天氣。江西鄱陽縣持續水浸，農民均提早收割，預計稻米減產兩成。在安徽，省防汛抗旱指揮部周二（14日）命令5市立即做好長江江心洲和外灘防水堤人員撤離工作。

自周日（12日）起，鄱陽縣古縣渡鎮的農民提前忙碌起來，原因是暴雨洪水造成水浸，農民都提前收割以減少損失。古縣渡鎮松樹村種植戶康高舉表示，自家種植了80多畝早稻，目前收割了40多畝。他表示，正常的話再過10天左右稻米就成熟了，現在收割大概會減產兩成。

同村的胡冬祥則沒那麼幸運，他種了近30畝田，僅收割了6畝，其餘全被水浸。他表示村裏已下通知，能割多少便割多少。除了早稻，灘上村700多畝中稻亦因這次洪水受災。據了解，截至周二下午，攤上村共搶收了約120畝早稻，還有大概180畝未收割。

周二晚上10時，安徽省減災救災委員會將該省救災應急響應等級由三級升至二級。據了解，當前安徽省長江幹流全線持續超警戒水位，預計未來1至2天沿江各主要控制站將陸續出現洪峰水位，部分江心洲、外灘防水堤將面臨更嚴峻的洪水威脅，因此省防汛抗旱指揮部周二要求安慶、池州、銅陵、蕪湖、馬鞍山等地立即撤離，所有人在洪水未完全退去、險情沒有根本解除前不得返回。

中央氣象台預計，周三上午8時至周四（16日）上午8時，四川盆地中西部、重慶西部和北部、陝西南部、河南東南部、湖北北部和西南部、安徽中南部、江蘇南部、上海、浙江北部等地的部分地區有大到暴雨，四川盆地中部局地或有100至120毫米大暴雨。