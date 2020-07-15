鄱陽湖近十年最「胖」 水位料持續上漲

衞星圖片顯示，受持續暴雨及長江上游來水影響，鄱陽湖近日「變胖」，湖主體及附近水域面積為近10年來最大，預計未來數天鄱陽湖水位將持續上漲，水域淹沒範圍逐步擴展。

據周日（12日）公布的衞星遙感監測數據顯示，於上周三（8日）下午6時，鄱陽湖主體及附近水域面積達4206平方公里，較本月2日擴大352平方公里，較歷史同期平均值（3510平方公里）偏大兩成，五大支流入湖口濕地大面積被淹。從近十年的鄱陽湖水域面積歷史數據來看，鄱陽湖水域面積的最大值集中出現在7月，均值約為3644平方千米

本周日，江西共有4個江河站水位突破1998年歷史水位。據指，由周一（13日）上午8時至周二上午8時，長江流域內有9站超歷史（其中7站位於鄱陽湖湖區及尾閭）、7站超保證水位、81站超警戒水位，主要分布在長江中下游幹流、鄂東北水系、洞庭湖、鄱陽湖湖區及水系等。

截至周二上午8時許，饒河鄱陽站水位雖呈下降趨勢，但仍高於警戒水位逾1米。同日下午2時，星子站、鄱陽站、永修站、湖口站及南昌站5個水文站水位仍超警戒線，同時，江西境內目前仍有9個水庫超汛限水位。

據了解，全國三大淡水胡以鄱陽湖最大，其次為洞庭湖和太湖。鄱陽湖水域面積超過3000平方公里，儲水量約為洞庭湖的1.65倍，是太湖的6倍多。由於鄱陽湖、洞庭湖均位於長江幹流，對於削減洪峰、調節長江幹流流量具有重要意義。