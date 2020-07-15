台灣提醒學生赴陸求學就業難　國台辦反駁

兩岸關係近年持續惡化，雙方亦不時透過社交網舌戰。台灣的陸委會日前在Facebook提醒赴陸求學的台生要注意八件事，包括深造、就業不如想像中容易等。大陸國周二（14日）於微博發文反駁。

陸委會上周三（8日）在Facebook發文表示，中美貿易摩擦導致大陸就業形勢日趨嚴峻，台生畢業後就業不如想像中容易。發文又提醒，大陸疫情資訊不透明危及健康安全；在陸就學之部分院校系所學歷返台無法被採認；從大陸畢業後轉赴歐美深造較以往困難；網絡設限封鎖資訊瀏覽不便；校園及日常生活受監控情況嚴重；民眾發表言論亦受高度審查管控，更可能因言入罪；最後呼籲在陸台生遇事可撥打專線求助。

相隔一星期，國台辦周二也在微博發文列舉「台灣陸委會裝作不知道的8件事」。內容提到，大陸專上學院出國深造、留學機會多，目前具有對台招生資格的366所大陸專上學院，均設國際合作處，協助在校學生積極出國交流交換。

就業方面，去年大陸GDP達14.1萬億美元（約110萬億港元），是台灣的24倍。截至去年底，台青年赴陸就業累計近5萬人，創業1.3萬人次。針對新冠肺炎的防疫工作，國台辦發文指大陸是世界公認最好、最透明的地方。目前在大陸就讀的台灣學生也無一人感染。

另據大陸教育部網站早前消息，該部早前在工作中發現一些專上院校存在畢業生就業虛假簽約等問題，因此由周三起，教育部將向今屆已就業的專上院校畢業生發送手機短訊，提醒畢業生及時登錄「學信網」查詢本人就業狀況，並將嚴肅處理任何形式的就業數據弄虛造假行為。