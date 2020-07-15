男子18年前劫殺官員終落網　潛逃期間曾出家

四川男子周某廷18年前生意失敗，萌生搶劫念頭，隨機到德陽市某公家宿舍打劫，過程中與德陽市國稅分局副局長謝某某發生搏鬥，並致其死亡。周某廷其後潛逃，還一度剃度出家。內媒周三（15日）報道，德陽市公安局刑警近日已破獲這宗命案，拘捕現年55歲的周某廷。

案發於2002年4月5日凌晨2時許，警方接報趕抵現場後發現宿舍住戶、26歲的德陽市國稅局涉外分局副局長謝某某被人殺死。由於種種原因，偵查工作一直沒有取得突破進展。直至今年，德陽市公安局刑警支隊利用新型刑事技術發現線索，經3個多月先後走訪1000多名群眾，逐步縮小疑犯範圍。至7月1日，警方鎖定德陽市羅江區人周某廷有重大作案嫌疑，並得知他藏匿在德陽市一公租房小區的18樓家中，遂於翌日下午採取行動。

周某廷供述，當年與謝某某搏鬥時自己也受了傷，他將血衣藏起來後便逃往成都就醫。他2006年曾到一寺廟剃度出家，以期得到心靈解脫。2012年，在潛逃多年後，他潛回德陽，與母親租住在一出租屋內。因擔心暴露行蹤，他平日深居簡出，連買菜都不敢上街。目前，周某廷因涉嫌故意殺人罪被警方依法刑事拘留。