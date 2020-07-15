深圳調控樓市　落戶3年可買樓　樓價750萬人民幣以上繳豪宅稅

為壓制樓市過熱，深圳市住建局等8部門周三（15日）公布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，包括限購年限、完善信貸措施、調整稅收等，堪稱史上最嚴樓市調控，即日起實施。

新措施包括：

1/深圳戶籍居民家庭、成年單身人士（包括離異）須在深圳市落戶滿3年，且能提供購房之日前起計算，在深圳連續繳納36個月及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房。非深圳戶籍居民家庭、成年單身人士（包括離異）繼續按照提供購房之日前計算，在深圳連續繳納5年及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房的規定執行。

2/購房人家庭名下在深圳無房屋，且無商業性住房貸款記錄或公積金住房貸款記錄的，繼續執行貸款首付款比例最低30%的政策；購房人家庭名下在深圳市無房屋，但有商業性住房貸款記錄或公積金住房貸款記錄的，購買普通住房的貸款首付款比例不低於50%，購買非普通住房的貸款首付款比例不低於60%。

3/二手樓轉讓增值稅徵免年限由2年調整為5年。

4「豪宅稅」免徵條件的實際成交總價低於750萬元人民幣（約830萬港元）的限價要求。

5/加強熱點樓盤銷售管理，嚴控認購人數，合理確定房源和認購人數比例等。

6/進一步完善交易價、評估價、登記價「三價合一」制度，房屋抵押合同應通過房地產信息平台進行網簽。

7/加大二手住房交易信息公開力度。

8/嚴厲打擊房地產市場違法違規行為。