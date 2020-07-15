市長補選候選人編號抽籤　參選人針鋒相對

圖左至右為高雄市市長補選候選人陳其邁、李眉蓁和吳益政。（中時電子報圖片）

台灣高雄市市長補選候選人編號抽籤儀式周三（15日）舉行，結果民進黨候選人陳其邁、台灣民眾黨候選人吳益政，以及國民黨候選人李眉蓁順序抽得1至3號。在抽籤後的訪問中，各名候選人針鋒相對，陳其邁指李眉蓁僅是延續韓國瑜的政策，李眉蓁則還擊對方政見多是「複製貼上」。

抽籤儀式周三上午10時在鳳山行政中心舉行，陳其邁由競選總幹事趙天麟、立委管碧玲、李昆澤及多名市議員陪同下到場，李眉蓁則由國民黨主席江啟臣和前黨主席朱立倫等人陪同。

完成抽籤後，抽得1號的陳其邁表示，期望能勝出並在擔任市長期間，讓高雄市政重新開機，努力打拚，做一個第一名的市長，施政滿意度能拿第一。他又批評李眉蓁在兩岸和香港議題上，還停留在過去韓國瑜的主張。

李眉蓁團隊早前批評陳其邁的科技政見只是「新瓶裝舊酒」，是照抄前經濟部長沈榮津的政策，完全沒針對高雄來設計，只是複製貼上。 陳其邁反指李到現在都還沒有提出政策，不曉得她到底知道多少，又暗諷對手要多用功，切勿像過去韓國瑜的時候有很多口號，最後卻沒有一個實現。

吳益政則表示，未來一個月會與高雄市民對話，想辦法幫高雄人。他又指自己雖然起步比較慢，但站穩腳步，後面就會跑很快，畢竟對高雄也很熟悉。