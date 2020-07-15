台潛艇隔13年再射魚雷　陸間諜船出沒疑收集數據

台灣漢光演習周三（15日）進入第三日，海軍劍龍級潛艇暌違13年再次試射魚雷。在屏東九鵬基地進行的海空聯合演練中，則試射多款不同距離的導彈。而在導彈射擊演習期間，據指有2艘解放軍間諜船靠近蘭嶼海域蒐集數據，台軍於是派出錦江級巡邏艦前往進行電子干擾和監控，直至陸船於上午約8時駛離。

海軍劍龍級潛艇上午在台灣東南海域試射德國製SUT重型魚雷，成功擊沉靶艦，完成任務。台海軍對上一次試射魚雷是於2007年漢光23號演習期間，在蘇澳外海兩次試射。當時少將戰隊長為現任台國防部參謀總長黃曙光上將，其中一名上校艦長是現任艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將。

至於上午在九鵬基地及附近海、空域實施的實彈射擊，據台國防部下午發出的新聞稿稿，除了標準一型導彈未命中靶標納入檢討外，其餘遠距導彈及武器，包括SUT魚雷、魚叉反艦導彈、雄風二型和三型反艦導彈、天弓一型和三型防空導彈、愛國者二型導彈等均精準命中目標，具體展現捍衞台海的能力。

國防部稱，這次演習模擬敵軍多兵力自不同方向、空層進襲，依遠、中、近距離實施導彈射擊為原則，由海陸空三軍聯合參演，驗證「濱海決勝」三軍聯合火力效能、聯合作戰訓練成效，以達「為戰而訓，戰訓合一」目標。

另據台媒引述軍方人士透露，2艘解放軍間諜船周一（13日）在台灣東南海域出沒，在蘭嶼外海徘徊，周二脫離台軍監控範圍後，周三上午再度靠近相同海域。每年漢光演習甚至中科院在台東試射導彈，台灣的東部外海便會出現疑似解放軍間諜船，不排除是為蒐集台軍演練的各項參數。不過，台灣軍方對於間諜船出沒蘭嶼海域一事不作回應，僅表示對岸各項動作都在監控掌握中。