「中國紅色統一黨」未申報財務　台內政部擬罰款100萬新台幣

中國紅色統一黨未申報財務狀況，或被罰款；黨主席黃榮章（左三）。

台灣的內政部周三（15日）公開各政黨去年度財務申報狀況，申報率達99%，總共113個應申報財務的政黨中，僅有「中國紅色統一黨」未依法申報。內政部表示，若該黨於公示送達生效後仍未申報，將依法罰款100萬元（新台幣，下同，約26.7萬港元）。

內政部表示，政黨從事政治活動，依法可收取政治獻金，為確保政黨之組織及運作符合民主原則，財務必須公開透明。據《政黨法》規定，政黨均應於每年5月31日前，向內政部提出去年度的財產及財務狀況，否則將被罰款。

在已申報的政黨當中，僅有「中華安青黨」在限期補正後，仍未符合規定，日前罰款20萬元（約5.3萬港元）；另有「中國紅色統一黨」未完成申報，因該黨限期補正通知函遭郵務退件而未能送達，已刊登行政院公報辦理公示送達，若公示送達生效後仍未依限申報，將會罰款。

台媒指，「中國紅色統一黨」主席黃榮章去年曾連署參選總統，不料事後卻被金門地檢署查出疑似以每張80元至200元（約20至53港元）價格向民眾購買連署書，黃疑為此畏罪潛逃，遭檢方通緝在案。