警破跨境網絡賭博案拘108人　涉案3.5億人民幣

廣西百色市公安局周二（14日）通報，警方近日破獲一個跨境網絡賭博犯罪集團，共拘捕108人；當中包括以黃某及辛某某為首的17名主犯，以及越南警方協助逮捕的8名違法犯罪人員。該案賭徒約1.8萬名，涉及廣西、雲南、廣東等多省區，流水資金超過3.5億人民幣（約3.93億港元）。

警方表示，今年1月接獲匿名舉報，有人利用「正視娛樂app」組織賭徒在網上賭博；涉案人員及金額眾多，且涉及跨國犯罪，遂成立「2.26」專案展開偵查。經查，黃某自去年4月為逃避打擊，聯合辛某某將上述操作平台設立在越南芒街一出租房內，利用網上平台在線上賭博，賭徒以每1積分為1元人民幣，通過微信、支付寶等方式充值，團夥利用虛假身份收取賭資，通過第三方洗錢、提現等方式提取非法所得。

至今年4月26日，警方組織300餘名警力，兵分多路對涉案疑犯統一收網，先後在東興市一新冠肺炎定點隔離酒店內拘捕黃某，當場繳獲現金3萬多元（約3.37萬港元）及手機等；另在田東縣平馬鎮辛某某家中將其拘捕，繳獲現金8萬多元（約9萬港元）及電腦等。

警方其後發函至越南芒街警方，正式啟動國際警務協作機制。越南警方前往據點拘捕多名違法犯罪人員，並繳獲涉案手機60餘部、電腦9台、銀行卡100餘張、車輛4部等證物，凍結銀行帳號80餘個和涉案資金330餘萬元（約370.3萬港元）。