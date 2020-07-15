受賄2764萬元人民幣　省公安廳治安管理局前局長認罪

甘肅省公安廳治安管理局前局長張江武，受賄、行賄、巨額財產來源不明案，周二（14日）在甘肅定西市中級人民法院開庭審理，張江武在任期間受賄財物折合共計逾2764萬元（人民幣，下同，約3105萬港元）、行賄逾114萬（約128萬港元），另有逾1820萬（約2045萬港元）財物不能說明來源。張當庭認罪，但該案未當庭宣判。

今年62歲的張江武出生於江蘇鎮江，1975年8月開始一直在甘肅公安系統工作，曾任普通警員、蘭州市公安局副局長、天水市公安局局長及省公安廳治安管理局局長等職，前年2月退休，去年10月接受省紀委調查，今年1月遭開除黨籍取消退休待遇。

甘肅省紀委通報，張江武不擇手段拉關係、找靠山、搞人身依附；長期用金錢買官、在升遷獲權後撈錢，購買更高的官職；濫用職權，辦「人情案」、「關係案」、「金錢案」；被立案調查後，變本加厲，肆無忌憚索賄受賄，在退休後一年間依然依然利用原職權或地位，幫人承攬工程，在收取賄賂，由2001年任蘭州市公安局七里河分局副局長後，連續18年都有受賄的行為，共計折合人民幣2764餘萬元。