公關公司助蔡英文當選後解散　收2784萬新台幣惹疑

涉事的公關公司在收錢後，已人去樓空。（中時電子報圖片）

台媒周三（15日）報道，一間名為「凡工有限公司」的公關公司，在協助蔡英文競選總統後便關門大吉，隨後收到蔡的競選宣傳及公務費用共2784萬元新台幣（約743萬港元）。外界認為該公司是蔡的御用隊伍，用於收取政府撥出的競選經費。民進黨發言人回應指，該團隊與蔡英文並無親屬關係；前凡工負責人亦發聲明，籲傳媒勿再捕風捉影。

報道指，凡工有限公司在去年2月27日創立，並於今年3月30日解散，期間正巧在台灣總統大選期間，而該公司註冊資金為台灣所規定的最低資金100萬新台幣，負責人邱瀚逸在解散公司前夕（3月25日），再以100萬的註冊資金，創立「巧人有限公司」。

國民黨立委李德維指，「凡工有限公司」非常可能是一個空殼公司，要求蔡英文將與該公司的委託證明公開，表明該公司並非用來洗錢。民進黨發言人顏若方則指出，總統大選期間，相關委外業務的規劃、執行，競選總部都會洽各領域專業人士、單位辦理，各項經費支用，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報；而該公司負責人與蔡英文也無親屬關係。

耐人尋味的是，有台媒引述消息人士爆料，「凡工有限公司」其實由黃大維掌舵，黃、邱2人為好友、同學，而黃大維曾於2014年，在柯文哲選台北市長時，加入其競選團隊，也仍職過柯文哲市府的副發言人；在是次台灣的總統大選期間，黃與競選總部高層見面、往來。