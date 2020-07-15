質疑中國學術科研造假　美科學家指出自論文工廠

新冠肺炎疫情爆發期間，曾傳出多篇作者來自中國的科學論文涉嫌抄襲。近日有美媒報道，在6家國際期刊登過百篇中國作者的科學研究論文當中，部分被發現使用相同的圖片，因此懷疑有可能是出自「論文工廠」之手。

報道指，美國加州微生物學家、影像分析專家畢克（Elisabeth Bik）調查發現，在中國大約50個城市的醫院和醫學院的研究人員發表的121篇論文中，每一篇論文都至少有一幅圖像與另一篇論文相同。雖然這些研究報告是在4年時間內由不同的作者發表，且研究主題不同，但其中很多報告都包含相同的細胞群體圖片，而一些圖片只是經過旋轉或裁剪以顯得不同，而這些圖片的說明竟也一字不差完全相同。

畢克表示，令人詫異的是，這些明顯造假的研究論文竟然能通過國際期刊同行的評議程序，當中《歐洲醫學和藥理學評論》（European Review for Medical and Pharmacological Sciences）便刊登了當中113篇。

畢克曾透過學術搜尋工具，發現一些報告多次被引用，其中一份自2017年以來被引用了50多次，另外3份也被引用了20多次。她擔心這些有問題的論文可能對其他研究帶來影響，又指這種論文工廠的產品是侮辱科學研究工作。

在畢克的調查公布後，《歐洲醫學與藥理學評論》稱至少有19名作者要求撤回他們發表的文章。另一被畢克點名的《生物科學報告》（Bioscience Reports）也表示收到作者撤稿的請求。畢克表示，有被她點名的作者表示可給予一筆數目不詳的金錢，要求名字不出現在調查當中，但遭拒絕。