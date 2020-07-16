日均創作2000首詩　16歲天才少女惹質疑

內地16歲少女岑某諾，號稱日均寫作300首詞牌、2000首詩及1.5萬字小說，在2年間出版3本書，除了是詩人、作家外，同時身兼雜誌社記者，其超乎常人的能力引起網民討論。岑的父親近日接受內媒訪問，強調「沒有誇大」，但內媒調查發現，岑女其記者身份存疑，該雜誌社網站發布的新聞甚少，所聲稱的中國工信部備案號亦不存在。

據網民公開刊載岑某諾詩歌、文章的書籍，在作者資料一欄顯示，岑是浙江慈溪人，已出版《中國青少年經典詩詞集》、《雷霆戰警》、《岑某諾詩詞666首》等書籍；同時具「中國國際新聞雜誌社」記者和多個品牌始創人的頭銜。網上另流傳多段岑女的演講片段，大多都是講述自己小學時平庸對比現在的成就，更以「認識岑某諾，成功不會犯錯。認識岑某諾，你將魅力四射」宣傳，有網民總結為「聽懂掌聲『傳銷式的演講風』」。

針對演講片段以及岑女的簡歷，不少網民均表示質疑，「乾隆一輩子寫了四萬首，這二十天就趕上了」、「憑一己之力可以輕鬆超越唐宋八大家，難道這是當代詩聖？」，另有人評論「女孩身上流淌着南派傳銷的貴族血統」。

內媒記者周二（14日）晚聯繫到岑某諾的父親岑剛燦，他表示自己與女兒均是同一雜誌社的記者，刊載女兒作品的讀物均非公開出版；就網上對女兒的議論，他堅稱並無誇大成分，寫作能力都是真實，她還是一家名為「中國國際新聞雜誌社」的記者。但經記者事後查詢核實，該雜誌社的網站未在內地通信管理部門備案。

此外，內地傳媒發現「中國國際新聞雜誌社」存多個問題，網站首頁列出的各省級地方頻道，但絕大多數都沒有實質的新聞內容。記者撥打網站提供的兩個工作諮詢電話，對方告知其是位於北京亦莊的一家商場店舖。此外，網站有標明備案號為「京ICP備11010001號-1」，但經翻查北京市通信管理局的系統，網站及該備案號都不存在。

內媒事後再致電網站留下的手機號碼，成功聯繫自稱是該雜誌社社長的郝江華。郝表示，與岑父認識甚久，因看到對方發來女兒的文學作品，覺得她具文學天賦，就吸納她當特約記者，但至今並未見過岑女本人。另針對雜誌社沒有在有關當局備案，郝解釋，雜誌社是10年前在香港註冊備案的國際性新聞媒體，「因在香港當地備案，就不需要在中國內地備案了」。