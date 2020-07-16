撫仙湖水質列全國第一　人均儲備15噸一類水

雲南省自然資源廳周三（15日）表示，在自然資源部推薦中國生態產品價值實現的第一批案例中，撫仙湖水質持續保持湖泊一類標準，在中國81個水質良好湖泊保護績效考評中名列第一。儲備的淡水資源量，佔國控重點湖泊一類水的91.4%，相當於為每位中國人儲備15噸一類水。

省自然資源廳指出，受流域磷礦開發、山地墾植、人口擴張等影響，撫仙湖18年前局部暴發藍藻，大部分水域水質快速下降。至2017年，撫仙湖被納入中國山水林田湖草生態保護修復工程試點，省內各部門推動整體保護、系統修復和綜合治理；同時實施環湖生態移民，3萬餘人搬遷進城，目撫仙湖流域生態惡化勢頭得以控制，水質持續保持湖泊一類標準。

此外，當局在治理過程中探索出生態型產業發展，將當地需求量大的農作物，替換為低污染農作物，發展高原特色生態觀光休閒農業，以及旅遊藝術衍生品製造加工業，從而打造農業觀光體驗、健康養生等品牌。

據官方介紹，位於雲南省玉溪市的撫仙湖，是中國內陸湖中蓄水量最大的深水型淡水湖泊，水資源總量佔中國湖泊淡水資源總量的9.16%，是滇池的13倍、洱海的7倍、太湖的4倍。