海警偵破特大非法捕撈案　涉額420萬人民幣

福建廈門海警局近日聯合漳州海警局，成功破獲一宗特大非法捕撈案，經初步查證，涉案水產品約50噸，當中包括約360公斤的國家二級海洋保護動物中華鱟，案值總額約420萬人民幣（約471萬港元）。

內地官方電視台周二（14日）報道，廈門海警局上月初在執法工作中獲悉，10餘艘漳州籍漁船長期在廈門、漳州海域非法捕撈，甚至採用國家禁止的電拖網方式捕撈水產品，將非法所得漁獲統一銷售給漳州某水產收購點。經搜證，當局在本月5日清晨，趁嫌疑船聚集有關海域非法作業時，聯合漳州部門開展收網行動。

海警艦艇通過喊話震懾、鳴笛示警等方式，合圍制控嫌疑船舶，逐強行登檢，共查扣電拖網漁船8艘，拘捕涉案船員27名，收繳作案網具8套、電魚機5台、電纜約1200米。另在漳州拘捕4名涉嫌非法收購水產品人員，搗毀非法水產收購點。

此外，中國農業農村部副部長于康震周三（15日）在國新辦舉行的政策例行吹風會上表示，今年1月1日，長江流域332個水生生物保護區已按期實現全面禁捕，但部分地方非法捕撈問題突出，出現團夥、鏈條化情況，為扭轉長江生態環境惡化趨勢，2021年1月1日起，長江流域重點水域將實行10年禁捕。