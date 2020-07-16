封存38年　須彌山5處石窟重新開放

位於古絲綢之路、寧夏固原市的須彌山，周三（15日）有5處被封存38年的石窟，重新開放予遊客觀看。寧夏文化和旅遊廳表示，近年來須彌山認真做好文物保護的同時，積極開展文化遺產展示工作，「讓文物活起來、火起來」，供到訪者近距離欣賞珍貴的中國古代文化遺產。

石窟相關負責人表示，重新開放的5處石窟分別位於相國寺背面的54號窟、菩提樹旁的62號窟、須彌山北周時期的67號窟、盛唐時期開鑿的69號窟和隋代時期開鑿的70號窟。他指出景區雖然管理簡單，但部分遊客亂扔垃圾破壞生態，遂自1982年須彌山文物管理所成立之日起，在洞窟加裝護欄，遊客只能隔欄遙望。

至今年5月，當局對須彌山大佛、圓光寺和相國寺進行搶救性修繕，為彌補修繕期間景區資源看點不足，特開放上述石窟供遊客看清其「真身」。

據內媒介紹，須彌山石窟坐落在位固原市六盤山北麓，初創於北魏晚期，興盛於北周和唐代，距今已有1500多年的歷史，是寧夏境內最大的石窟群，也是中國十大石窟之一。須彌山現存大小石窟162個、造像1000餘尊，分布在連綿2公里的8座山峰上。