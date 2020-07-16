官員藉檢查升降機索賄　檢方約談39官調查

台北市錢櫃卡拉OK起火，釀6死55傷，市府下令嚴查升降機安全。惟近日有人指出，北市府建管處有官員，藉承辦「昇降設備委外抽驗」等業務機會索賄數十萬元（新台幣，下同）。台北市調查局周三（15日）大規模搜索，涉事人員的辦公室及住所，約談包括疑犯曾華崇在內的39名官員。目前，全案向違反貪污治罪條例方向偵訊中。

據檢方初步調查指，台北市建管處使用科助理工程員曾華崇在錢櫃卡拉OK大火後，發現星聚點卡拉OK復興店的5部升降機，也出現沒取得使用許可證的情況，便向業者通報，並將竣工檢查費用私自升高三倍，有關差額達1萬元（約2669港元）則全數中飽私囊。

另外，曾華崇夥同周姓機械停車設備委外抽驗的承辦人，2人互為職務代理人，並聘劉姓為助理；他們利用職務之便，在發現家樂福超市的升降設備與檢查照片有異後，暗示電梯公司與代驗的民間協會「要處理一下」，隨後獲賄款8萬元（約2.1萬港元）；而周男又向另外2間得標協會，每月索取9000元（約2402港元），共5.4萬元（約1.4萬港元），與曾、劉2人平分。