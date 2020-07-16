女模突接工作通知　獨留3月大兒子於酒店

為人父母即使搵食多艱難，也不能罔顧子女安全。內地一名當模特兒的女子，早前突然接到工作，竟獨留僅3個月大的兒子在位於江蘇蘇州的一家酒店房間內，然後前往上海。

7月7日上午，蘇州市公安局姑蘇分局石路派出所接到區內一間酒店工作人員報警稱，職員打掃房間時發現一名男嬰被單獨留在房間內，卻無法聯絡上其母親。石路派出所隨即安排3 名有照顧孩子經驗的女輔警到場，並當起男的臨時媽媽，給男嬰餵奶換尿片。

與此同時，派出所民警根據公共閉路電視畫面，核實到一名陳姓女子早前帶着男嬰入住酒店，但在事發當日凌晨1時30分卻單獨離開。民警之後嘗試打電話聯絡陳女，但對方一直不接聽電話。其後陳女短訊回覆民警，表示會盡快趕回酒店。終於在距離離開酒店十多小時後，陳女返回酒店。

經了解，目前任職模特兒的陳女，早前剛到達蘇州，事發當天凌晨卻突接獲公司通知要去上海工作。由於蘇州距離上海不遠，陳女見兒子正熟睡，沒有多想便獨自出門，原以為很快便可以趕回蘇州，誰知卻因事在上海耽擱。而陳女也因離開時太匆忙，也未及時通知酒店。

事後民警對陳女進行了批評教育，陳女表示以後一定會細心看顧孩子，並寫下了保證書，又感謝三名女警代為照顧兒子。