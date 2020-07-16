中國東盟大使批美炒作南海議題　破壞地區和平

針對美國國務卿蓬佩奧近日涉南海聲明及南海行為準則磋商進展等問題，中國駐東盟大使鄧錫軍周三（15日）回應，蓬佩奧蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的做法。鄧錫軍又批評，美方借炒作南海仲裁案達至自身政治目的，是濫用國際海洋法。

鄧錫軍當日接受印尼媒體訪問時表示，美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法。鄧錫軍又指，中國和東盟國家一貫堅持雙軌思路解決南海問題，並主張根據中國和東盟國家2002年達成的《南海各方行為宣言》，與直接相關的主權國家通過談判磋商解決有關領土和管轄權爭議。

中國和東盟國家正在加緊商談更有約束力的南海行為準則，已進入案文第二輪審讀階段。雖然磋商受新冠肺炎疫情影響暫停，但中國與東盟國家已就早日達成準則形成明確共識這一目標的信心和決心是堅定的，且不會受到外界的任何干擾破壞。

蓬佩奧繼周一（13日）發聲明，正式認定中國的南海主權主張為不合法後，周三（15日）再向記者表示，凡認為中國侵犯自身南海主權主張的國家，美國將動用所有能用的工具予以支持，包括透過東盟等多邊合作組織，或在法律方面提供協助。他當日在國務院見記者時表示，本月20至22日將出訪英國倫敦和丹麥哥本哈根，期間將討論到涉及中國和新冠疫情的議題。