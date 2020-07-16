港區國安法：白宮研禁所有中共黨員及其家人入境

美國總統特朗普周二（14日）簽署《香港自治法案》成法，授權華府制裁損害香港自治的中港官員。美國《紐約時報》周三（15日）報道，白宮正草擬總統令考慮對所有中國共產黨黨員及其家人實施旅遊限制，禁止他們入境美國，華府可撤銷在美相關人士的簽證。報道指，措施幾乎肯定會招致中國反制，禁止美國人入境中國或逗留。

報道引述多名知情官員指，白宮、國務院及國土安全部官員參與討論方案，他們計劃引用2017年對中東多國實施旅遊限制的《移民及國籍法案》，限制中共黨員及其家人入境美國，措施亦授權政府部門撤銷身處美國的中共人員簽證，可驅逐他們出境。華府內部估計方案將禁止2.7億人入境。

此外，華府討論了多種限制中方人員入境的方案，包括只針對25名中共政治局成員及其家人，暫未知對象包括何人；部分人亦提議同時限制解放軍人員及國企高層進入美國。報道稱，禁止中共人員入境賦予國務院新權力，阻止中國政商界領袖及其家人赴美，還會允許國務院正常化中方人士申請美國簽證時申報政黨狀況的程序。

根據總統令草稿，美國政府強調中方近日「過分的」行為，特別是盜竊美國知識產權、限制部分美國公民離開中國等，國土安全部會協助執行禁令。報道強調總統令尚未敲定，特朗普有可能拒絕方案，禁止所有中共黨員入境亦有操作難度。

中共有9200萬名成員，其中300萬人在2018年曾訪美國，美國政府不清楚大部分人的政黨背景，試圖立即辨識中共黨員，以阻止他們進入美國或驅逐他們出境都有難度。

中國外交部發言人華春瑩周四（16日）則在例行記者會回應，指如果報道屬實是非常讓人可悲，並反問美國作為世界上最強大的國家，「它還剩下甚麼？它還想給世界留下甚麼樣的印象？」她又強調，中方希望美方不要再做有違和不尊重國際關係基本準則，亦無助維護自身大國形象、信譽、地位的事。