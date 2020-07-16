新冠肺炎︰IOC指東京奧運若取消　冬奧同受影響

新冠肺炎疫情席捲全球，原定本月舉行的日本東京奧運，被迫推遲至明年舉行。但多地陸續爆發第二波疫情，令東奧陷入再延期、甚至取消的陰霾中。國際奧委會（IOC）副主席龐德（Dick Pound）周三（15日）表示，如果夏季東京奧運會取消，預定半年後舉行的北京冬奧亦難以舉辦。

東京奧運目前被延期至2021年7月下旬至8月初，北京冬奧則預定於2022年2月舉行。龐德周三接受英媒訪問時，直指︰「不談政治因素，如果明年7至8月期間，東京仍有新冠肺炎疫情，很難想像5個月後的同一地區（東亞）不會受到連鎖影響。」

報道又指，除疫情外，北京冬奧亦受政治因素左右，包括香港的不穩及衝突局勢，以及美國大選可能導致的中美關係惡化等。龐德坦言，美國有競選陣營的策略包括反華，中國亦有可能以疫情為由，禁止美國人入境。他指，IOC將於周五（17日）的會議上討論北京冬奧問題，但目前主要焦點仍是眼前的東京奧運。

IOC主席巴治周三開會後舉行記者會則表示，不希望東京奧運需以無觀眾的形式舉行。他又指，原定2022年在塞內加爾首都達喀爾舉辦的第四屆夏季青年奧運會，擬延期至2026年。