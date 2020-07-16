台軍反登陸作戰演練　蔡英文到場視察

台灣漢光演習周四（16日）第4日舉行，台軍在各縣市同時演練。第五作戰區上午在台中甲南海灘舉行聯合反登陸作戰實彈演練，台灣的蔡英文總統到場視察。憲兵第202指揮部與空軍松指部、陸軍關指部，凌晨於台北松山機場執行「聯合反空（機）降作戰」演練，派出V150裝甲車及雲豹8輪裝甲車參與。

第五作戰區執行反登陸作戰實彈操演，派出經國號戰機、F16戰機、陸航直升機、各款火砲、戰甲車、輕重型槍械等，陸續對海面、灘頭標靶輪番射擊。由於天氣狀況不穩，原定模擬敵軍跳傘演練亦因風速過大取消。台軍在演練場地附近，模擬以高架橋墩作為安全防護，部署多輛雲豹甲車、CM33 8輪裝甲車、34戰鬥車、M60A3戰車等。

憲兵第202指揮部的「聯合反空（機）降作戰」演練，模擬敵軍空降部隊企圖奪佔松山機場，威脅台灣政經中樞安全。202指揮部與空軍松山指揮部、空軍防砲301營、陸軍關渡指揮部完成作戰編組，實施聯合打擊任務，驗證應變處置能力。松指部基地防衞部隊接獲命令後，立即派遣V150裝甲車載運兵力進入防禦陣地，攻擊空降敵軍，應援部隊則出動雲豹8輪裝甲車支援。

「聯興操演」上午在屏東加祿堂海灘進行，驗證聯合海空軍的兩棲登陸作戰，18輛AAVP7兩棲突擊車先布陣於近岸海域，F16V戰機發射熱焰彈進行空中壓制，6輛AAVP7施放反紅外線煙幕彈後順利登陸；突擊車先以機槍射擊壓制，隨後由海軍陸戰隊戰士搶灘登陸布陣。台東知本捷地爾海灘同日進行反登陸演習，模擬敵軍搶灘登陸，台軍立即出動M60坦克和M113裝甲運兵車，以火力對準海上船艦實彈發射，官兵則持步槍壓制搶灘敵軍，完成殲滅和俘虜敵軍任務。