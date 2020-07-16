應屆畢業生失業率達19.3%　創同期新高

國新辦周四（16日）舉行新聞發布會，內地上半年GDP為456,614億元人民幣（約51萬億港元），同比下降1.6%；城鎮上月失業率為5.7%，其中20至24歲擁有大專學歷人士失業率達19.3%，同期上升3.9個百分點，當中大部分為應屆畢業生。國家統計局指，受疫情影響，今年畢業生招聘需求下降，求職面試受到一定限制，將透過減稅降費、增加研究生招生規模等措施，穩定和擴大市民就業。

國家統計局發言人劉愛華指，近幾個月全國城鎮調查失業率逐月有所回落，勞動參與率基本接近去年同期水平，比去年同期略低0.5個百分點。受新冠肺炎疫情衝擊，今年上半年城鎮新增就業人員同比少增173萬人，第二季度末外出務工農村勞動力同比減少496萬人，下降2.7%。大學生失業率亦創同期新高，6月份失業率達19.3%，比5月份上升2.1個百分點，比上年同期上升3.9個百分點。

她表示，下一步將全面強化就業優先政策，通過減稅降費，減免社保費用、房屋租金等政策，協助市場渡過難關；促進高校畢業生的市場化、社會化就業，通過增加研究生招生規模等措施，解決高校畢業生就業問題；加強就業幫扶，鼓勵新業態就業和靈活就業，帶動更多農村勞動力就地就近就業。