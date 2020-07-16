大連女子隆胸猝死　判定醫院需承擔所有責任

遼寧省32歲的王女士去年7月5日在大連藝星醫療美容醫院接受隆胸手術時心臟呼吸驟停身亡，大連市衞生健康委員會近日頒下醫療事故鑑定書，當中認為院方主診醫生多次在手術中離開崗位，且參與手術的麻醉醫生並無足夠資歷，加上院方隱瞞等行為，認定事件為一級甲等醫療事故，應由醫院承擔所有責任。家屬將會把鑑定書移交警方，對院方提出訴訟。

內媒周三（15日）報道，死者丈夫劉先生受訪時指，鑑定書顯示當局透過詢問筆錄、患者病案以及法醫鑑定書等作出裁決，認為美容醫院醫療失當，違規聘用僅有初級職稱的麻醉醫生獨自負責全麻醉手術，及允許其同時管理兩場全麻醉手術。此外，醫院亦存在手術醫生離崗、麻醉醫生及手術護士多次往返手術室和病歷書寫不規範等問題。違規行為與患者死亡存在因果關係，因此院方對事故責無旁貸。

據悉，王女士朋友曾在手術途中詢問王的情況，院方卻隱瞞患者呼吸心跳驟停，及後才突然告知王女士已因手術途中出意外被轉院至大連大學附屬中山醫院，王女士最終因搶救無效離世。劉先生又表示一年來醫院一直試圖推卸責任，將以司法程序對院方提出起訴，追究責任。