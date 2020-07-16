新冠肺炎：內地航空業鐵路夏季復甦　或現提價潮

瑞銀證券指出，北京疫情的二次爆發並未令中國航空和鐵路行業市場復甦終止，內地市場維持強勁復甦走勢，夏季復甦和鐵路提價將是接下來的催化劑。

航空和鐵路行業受到新冠疫情以及內地相應實施的隔離/封鎖政策的不利影響。瑞銀證券團隊認為疫情爆發以來股價回落已反映負面影響。另一方面，得益於內地較好的疫情控制，需求自3月以來一路回升。儘管北京出現二次疫情，但復甦卻未停止。但是市場卻忽視內地交通客流量的持續回升，且中國航空和鐵路股應獲得估值修復。

航空業方面，內地經濟持續恢復、跨省組團旅遊重啟。鑑於北京二次疫情控制得力，6月份航空業的需求及運力繼續回升。6月份內地航空客運量按年下降35%，降幅較5月份的47%進一步改善。該行認為，由於休閒旅行需求的增長，今夏內地復甦將保持強勁勢頭。內地政府於7月14日解除跨省組團旅遊限制，該行認為這將刺激休閒需求，尤其考慮到夏季是休閒旅遊的旺季。

鐵路業方面，旅客量恢復，提價是下一個催化劑。鐵路客運量也持續回升，5月和6月同比降幅均低於50%。在鐵路股中，該行首次覆蓋京滬高鐵這一全球盈利能力最好的高速鐵路營運商，並認為潛在提價是關鍵的股價上行催化劑。

與2018至20年期間京滬航線每年機票價格上限上調10%相比，即使在2017年恢復時速350公里的營運速度後，京滬高鐵線路的價格依然保持不變，故該行認為有提價空間。