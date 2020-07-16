多處山泥傾瀉釀2死4失蹤　逾百民眾遭洪水所困

在武隆區桐梓、接龍兩個場鎮，洪水穿鎮而過。

重慶開州區敦好鎮周四（16日）上午發生山泥傾瀉事故，造成2人死亡、4人失蹤。目前救援工作仍在進行中。武隆區則因洪水引發水浸，造成100多名民眾被困，需要緊急疏散並安置。

周四凌晨起，開州區普下起暴雨，部分鄉鎮累計降雨量超過100毫米，多處出現山泥傾瀉和塌路。其中，敦好鎮雲門村5組山泥傾瀉造成一戶村民的房屋塌毀，導致1死、3失蹤；正陽村2組山泥傾則造成1人死亡；白岩村9組則有1人失蹤。目前，當地黨委政府和應急、消防等部門正全力組織搜救。

在武隆區，由周三晚上10時至周四上午6時持續有雨，部分鄉鎮更達到大暴雨級別；其中，接龍鄉降雨量達173.3毫米，桐梓鎮降雨量達144.1毫米。暴雨引發多處山洪、泥石流、山泥傾瀉，導致街道嚴重積水，電力和交通中斷。

周四凌晨3時在武隆區桐梓、接龍兩個場鎮，洪水穿鎮而過，路面積水最深處超過80厘米。災情發生後，當地政府立即啟動應急預案，組織幹部、民兵、公安、消防前往搶救，暫時無人傷亡。

除重慶外，浙江省水文管理中心周三傍晚6時亦對蕭山區、餘杭區、臨安區、餘姚市、吳興區、德清縣、長興縣、安吉縣、上虞區、定海區、普陀區、岱山縣發出山洪災害藍色預警。到周四，該中心再發布嘉興站洪水紅色預警，時間由當日至周五（17日），影響範圍包括嘉興市、杭州市、湖州市，呼籲沿河居民、施工單位和來往船隻注意安全。

江西省水利廳周四上午9時信息顯示，當前全省有4個水文站超警戒，其中星子站當前水位22.11米，超警戒水位3.11米；鄱陽站水位22.19米，超警2.69米；永修站水位22.65米，超警2.65米；湖口站水位21.99米，超警2.49米。

重點水庫方面，周四有5個水庫超汛限，分別是：峽江縣峽江壩上水庫09點超汛限水位0.51米；鄱陽縣軍民水庫09點超汛限水位0.39米；永修縣柘林水庫09點超汛限水位0.17米；臨川區廖坊水庫09點超汛限水位0.19米； 三峽水庫09點超汛限水位9.02米。