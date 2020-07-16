涉帶團遊大陸會官員　台灣里長遭起訴開庭

台灣新北市新莊區里長洪少欽去年底以慶祝自己當選里長聯誼會主席為名，招待其他里長和家屬前往大陸旅遊，與大陸官員見面，且行程費用由國台辦支付。新北地檢署今年5月依違反選罷法將洪起訴，案件周四（16日）於新北地方法院開庭，洪否認控罪。

起訴書指，2018年九合一地選當選新莊區中宏里里長的洪少欽，2019年11月以實現當選新莊區里長聯誼會主席前承諾，邀約該區其他里長及家屬30人，原定到大陸參加「深秋江南遊5日」，卻在出明前將行程改往南京。

團員抵達大陸後，才發現行程是由南京市台辦免費招待交通和食宿，而在行程用餐期間，更國台辦官員逐桌敬酒，要求團員支持九二共識的政黨及立委候選人。回台後，部分人不滿行程貨不對辦，團費太貴。據知原本里長參加該次旅行免費，家屬則每人需2.1萬元（新台幣，下同，約5600港元），但後來洪給家屬每人退回1.1萬元（約2900港元）。

台灣調查局事後接獲檢舉介入調查，洪曾承認於大陸旅遊期間，食宿與交通費用全由南京市台辦負擔。新北地檢署其後認定洪的行為是幫助大陸官員買票，涉犯選罷法「幫助對於有投票權人行求為一定投票行使罪」。

周四案件開庭時，洪否認犯罪，堅稱行程並非由他規劃，他也不認識國台辦官員，對被起訴很不甘心。 洪稱，他把旅行社規劃的行程拿給地方人士看，地方人士要他去找一名林姓男子聯絡大陸南京交流，結果林男直到出發前數天才跟洪說行程改了，洪才來不及通知團員。洪又表示根本不知道林男跟誰聯絡，也不知交通食宿費中由誰支付，聚餐時也沒聽到有人向里長說要給誰投票。