近百名科研人員辭職　中科院合肥研究院：正常人事變動

中科院合肥物質科學研究院今年有超過90名科研人員離職，離職者均為核能安全技術研究所（下稱核安全所）的科研人員。該院周四（16日）回應指，離職屬正常人員流動，辭職人士都有個人安排和去向；人事處工作人員稱，離職者是上月集體自願辭職，目前離職手續已辦妥。

有知情者透露，離職者大部分在核安全所工作，大多是博士畢業生，並擁有事業編制。核安全所最高峰時有500名科研人員，但近2年未能申請大型科研項目，導致人才加速流失，目前只剩下約100人，但離職原因應與待遇無關。

另有疑似核安全所員工在網上發文稱，是次集體辭職的導火線，與院方強制更換保安有關，令核安全所科研人員認為自身權益被侵犯。該員工指，核安全所是自行聘請保安，但院方上月未有提前通知就換保安，更將研究所前後門鎖上，「對科研人員沒有一點尊重，有些女同事都驚恐哭了」。

惟有研究院中層幹部指，核安全所之前聘請的保安到期，卻未有續簽及付錢。院長約談核安全所高層後，決定上月15日更換保安並由院方付款，核安全所科研人員卻與院方人員發生言語衝突，又稱「是我管轄範圍之內」。

研究院工作人員稱，合肥研究院是中科院下屬規劃最大的單位之一，辭職是部分職工個人選擇，基本都到相關的技術成果投資公司工作，均辦理正常的辭職手續。