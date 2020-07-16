港區國安法：陸委會8項措施　加強管理港澳資金

美國總統特朗普日前簽署《香港自治法案》，取消對香港的特殊待遇。台灣的陸委會周四（16日）公布8項措施，包括強化管理涉及大陸的港澳人士及資金來台，並升級國安應對及加強公務員往港澳的安全宣導等。

針對港區國安法，陸委會將隨時關注注情勢並發布警示，提醒民眾赴陸港澳風險；強化赴港澳通報機制，加強公務員赴港澳安全宣導；完善台港服務交流辦公室；研究爭取香港優秀企業、人才來台；保持與各國聯繫合作，促請相關方面共同維繫台港正常交流，保障台灣駐港機構權益；強化管理涉陸之港澳人士及資金來台，升級國安應對。

陸委會主委陳明通指，中共透過各種手段加強對港澳滲透，因此加強管理陸程度高的港澳人士及資金來台，未來會根據兩岸形勢及港府行動，調整台港交流秩序與規範；他強調，台方持續關注香港形勢，給予港人人道援助，並擬訂應變措施。

另外，對於陸委會在港辦事處處長已空缺2年，陳明通表示是港方在原來換文增加額外「政治條件」，導致台方無法接受，呼籲港方珍惜該促進兩地交流的機構，不要有政治干預。