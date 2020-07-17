女留學生乘航機丟失300歲大提琴　網民幫發聲終尋回

內地一名女留學生近日從乘坐法國航空返回中國，不料航空公司竟丟失其擁有300年歷史的大提琴，她於是在微博發文求助。大部分網民留言祝她早日尋回失物，連台灣女明星歐陽娜娜亦發文聲援。至周二（14日），這名女留學生再發文，告知眾人已尋獲大提琴。

這名女生上周六（11日）在微博發文稱：「我在天津，我的大提琴出生於1721年的法國，這是一段文化也是一段珍貴的歷史，法航現在的推卸責任讓我很寒心，請網友們幫幫我，讓更多人看到，我離不開我的大提琴，它對我來說是很重要的存在！」

網民紛紛留言：「同個航班，希望快點找回」、「琴對於音樂生來說就像孩子一樣」、「不僅是經濟價值，身上攜帶很多人文故事。」

台灣女星歐陽娜娜發文表示：「每把大提琴都有他的故事，對我們來說不只是一件樂器，更是朋友和夥伴。想像不到如果是我的大提琴丟失我會多無助，請法國航空盡快給出回應幫她找到她的琴！」

至周二上午，女留學生發文稱，法航已回覆，大提琴在巴黎戴高樂國際機場，航空公司將與她進行後續溝通工作並安排運送相關事宜。當日中午，她表示大提琴已轉交國航飛往北京的貨機上。同日，她終於取回大提琴。